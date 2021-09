Benvenuto Vermentino, tutto pronto per la settima edizione

La giuria tecnica anche in questa edizione ha selezionato 5 opere letterarie tra le partecipanti. Racconti che trasmettono sensazioni ed emozioni e saranno capaci di coinvolgere anche i giovani. E i giovani, di alcuni istituti superiori di Olbia, saranno i protagonisti come nell'edizione del 2019, di questo nuovo e coinvolgente capitolo.













La Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, ed in partenariato con Confcommercio Gallura, CNA Gallura, Confartigianato Gallura, Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, CIA, Coldiretti Nord Sardegna e A.I.S. Gallura organizzano la manifestazione “Benvenuto Vermentino”.Con le dovute precauzioni e nel pieno rispetto delle eventuali limitazioni dovute alla situazione sanitaria del momento, l’edizione 2021 si svilupperà durante un’intera settimana di iniziative ed eventi denominata la “Settimana del Vermentino”, da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre.L’iniziativa, giunta al suo settimo appuntamento, riveste per il sistema economico locale una significativa valenza strategica. Il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”, rappresenta, infatti, un’eccellenza tra le produzioni locali ed un indiscutibile elemento di crescita economica e sviluppo delle filiere del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in modo particolare.Per una nuova edizione che si potrà nuovamente “assaporare”, e per questo ancor più ricca di contenuti e fattori di attrattiva. Benvenuto Vermentino, grazie agli eventi e alle manifestazioni in programma avrà il gusto della ripartenza e sarà caratterizzata dal sapore inconfondibile della voglia di tornare alla normalità.Idee e propositi che sono stati espressi e rinforzati dal presidente di Promocamera, Francesco Carboni, dalla vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai, dall’assessore al turismo del Comune di Olbia, Marco Balata e da Daniela Pinna presidente del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura.“E’ un evento nel quale crediamo e molto – sottolinea il presidente Carboni- con camera di Commercio e Promocamera che hanno agito anche in questa occasione per riproporre, dopo un anno di stop, un evento di grande valenza per tutto il territorio. Siamo convinti che questa, la settima, rappresenterà un gradito ritorno per tutti: aziende vinicole, operatori commerciali e tutti gli appassionati di questo grande vino.”L vicepresidente camerale Maria Amelia Lai, che quest’anno ha presieduto la quinta edizione del Premio enoletterario “Vermentino” ha ribadito: “L’idea di ripartire è l’elemento cardine della manifestazione in questa occasione, ma anche riportare in presenza il Premio ci fa doppiamente piacere. Due eventi legati ad un’eccellenza di questo territorio, che dimostra la quanto valgono le nostre produzioni e quanto meritino di essere promosse a beneficio di tutto il territorio.”Il Premio enoletterario Vermentino 2021 è giunto al suo quinto appuntamento, in un evento che anno dopo anno si assapora con un gusto diverso.Di quella cultura materiale, della volontà del fare su cui si fonda la laboriosità delle nostre terre. Storie di vite, di vitigni, di lavoro duro, di sensazioni e di emozioni. Un nuovo capitolo che vedrà protagoniste a Olbia, sabato 2 ottobre, ben 12 case editrici di tutta Italia e 16 opere edite. Un Premio ideato e sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari insieme ai Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra,