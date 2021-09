Infissi in alluminio : una scelta che ripaga

Scegliere serramenti in alluminio è oggi una delle scelte di mercato più intelligenti. Le finestre in alluminio, oppure le porte in alluminio ed in generale tutti gli infissi in alluminio difatti sono ormai un elemento di design da un lato e una scelta tecnica che si rivelerà molto utile. Anche il rapporto qualità prezzo di questi prodotti creati con l’alluminio è notevolmente cambiato e si può trovare qualsiasi merce sul mercato, dalle persiane in alluminio, ai semplici infissi fino alle porte interamente d’alluminio. Tutto questo ad un prezzo competitivo sul mercato, grazie anche alle numerose aziende che si sono date all’ e-commerce al mercato online. https://aluprof.eu/it è una di queste grandi aziende che produce articoli in alluminio di tutti i generi. Generalmente le finestre in alluminio così come le porte in alluminio vengono scelte per grandi palazzi commerciali oppure per palazzi adibiti ad uffici, ma per la tua casa c’è anche la possibilità di prodotti misti, che sono architettonicamente molto belli ma anche più resistenti e utili. Per esempio si può optare per dei serramenti legno alluminio misto, oppure addirittura dei serramenti legno alluminio termici, che sono molto utili per mantenere le temperature interne dell’abitazione ottimali.

Finestre in Alluminio perché sceglierle



La scelta delle finestre in alluminio può dipendere da vari fattori. Innanzitutto vediamo che la scelta dipende dal tipo di costruzione su cui si sceglie di montare gli infissi. Per una palazzina commerciale è sempre consigliato montare degli infissi in alluminio e vediamo il perché. Le finestre in alluminio, sono più resistenti allo scasso, riescono ad essere degli isolanti termici molto più efficaci rispetto alle vecchie finestre in legno e creano anche un design molto più accattivante per l’intero edificio. Con i nuovi studi infatti si sono riusciti a creare dei prodotti dal design moderno e alla moda, allo stesso tempo però anche con caratteristiche tecniche che risaltano le qualità isolanti e la resistenza del materiale utilizzato. L’alluminio infatti è molto più termico del legno ed è molto più resistente. Per gli edifici pensanti invece come spazi abitativi si può optare per dei serramenti in legno alluminio, un mix di materiali che esalta le proprietà dell’alluminio ma con un design più classico ed elegante perfette per le abitazioni.



Porte in alluminio: sicurezza e design



Come per le finestre il discorso per le porte è molto simile. Le porte in alluminio sono il massimo della sicurezza per il tuo condominio o per un palazzo commerciale. In quest’ultimi è molto importante scegliere porte ed infissi in generale in alluminio poiché questo materiale è anche resistente ai fumi ed al fuoco, ed è un ottimo sistema di sicurezza per ogni disgraziata evenienza. Le porte in alluminio inoltre possono essere un’utile alternativa ai portoni dei condomini grazie alla loro grande resistenza allo scasso. C’è chi poi le sceglie anche per la propria abitazione. Per le abitazioni singole ci sono scelte intermedie come un misto tra legno ed alluminio, così come le finestre, queste sono eleganti ma allo stesso tempo riescono a garantire più resistenza e più isolamento interno.