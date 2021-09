Esordio vincente per la Dinamo Woman nel Qualification Round di EuroCup Women

Assist:Brown (5) - Rimbalzi: Mathias (10)





Le Dinamo Women onorano al meglio lo storico debutto europeo: nella prima assoluta di una squadra isolana in una competizione continentale Cinzia Arioli e compagne si impongono su Grengewald. Le sassaresi partono forte, condotte da una super Maggie Lucas, a referto con 38 punti e 10 falli subiti, e controllano il match nei primi 20’ (48-36). Nel secondo tempo le lussemburghesi provano a risalire la china con l’ex Empoli Mathias (25 punti) e riescono a ridurre il gap: a ricacciare indietro le ospiti l’offensiva italiana capitanata da Cinzia Arioli, con Marida Orazzo, Giulia Moroni e Marida Orazzo. menzione d'onore per Veronica Dell’Olio, decisiva in difesa e la giovanissima Giulia Patanè chiamata a fare lavoro extra sul campo.Appuntamento tra una settimana per la sfida di ritorno in agenda in Lussemburgo: in palio c’è il pass per i gironi di EuroCup Women.Coach Restivo manda in campo Moroni, Orazzo, Lucas, Patanè e Dell’Olio; Grengewald risponde con Baum, Brown, Schreiner, Mathias e Hetting. Le ospiti mettono a referto i primi punti del match, le Women si sbloccano con Lucas dall’arco: allunga Moroni. Grengewald sigla il primo allungo trascinata da 6 punti dell’ex Empoli. Ma la coppia Moroni-Lucas trascina le Women avanti. Break di 9-0, a referto anche il capitano Arioli. Dopo 10’ è 24-17. Nella seconda frazione le Women firmano il massimo vantaggio di +16 (40-24), condotte da una stratosferica Maggie Lucas a referto con 24 punti in 18’. Anche Moroni in doppia cifra (11) mentre nelle file avversarie è Mathias top scorer (15). Alla seconda sirena le Women conducono 48-36. Al rientro dall’intervallo lungo Grengewald accorcia le distanze fino a -10, trascinate dai 21 punti di Mathias. A ricacciare indietro le lussemburghesi la Lucas, oltre il trentello, Arioli e Orazzo: al 30’ è 66-52. La formazione di coach Herman Paar perdono la Brown per una botta subita a rimbalzo, le sassaresi si caricano di falli e Grengewald si riporta sotto la doppia cifra (66-57). Dopo un parziale di 2-9 in favore delle ospiti le women reagiscono con Arioli, Orazzo e Pertile e riscrivono il +11 (74-63). La tripla del capitano fa esplodere il PalaSerradimigni, la Lucas ne scrive 38: le Women contengono e finisce 85-67Tra una settimana sfida di ritorno in agenda a Grengewald il 29 settembre settembre alle 19 con la possibilità di staccare il pass per i gironi di Eurocup Women.Parziali: 24-17;24-19; 18-16; 19-15.Progressivi: 24-17; 48-36; 66-52; 85-67.Orazzo 8, Dell’Olio 8, Moroni 13, Arioli 14, Patanè 2, Mitreva, Kaleva, Kozhobashiovska, Trebec, Lucas 38, Pertile 2, Fara. All.: Restivo.Assist Arioli (5) - Rimbalzi: Lucas (10), Moroni (7)Baum 2, Hetting 18, Baum, Brown 10, Irthum 4, Schreiner, Hetto 8, Schmitz, Mathias 25, Hetting, Wollf, Schreiner. All Herman Paar