SASSARI 24 SETTEMBRE 2021





Scondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 24 settembre, le persone positive al coronavirus sono 54, 18 in meno di quattro giorni fa, con un nuovo caso rispetto a ieri. Nove i ricoverati. 27 le persone in quarantena contro le 34 del 20 u.s.