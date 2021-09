Sorso: lunedì la presentazione dell'Associazione Giovani per il Sociale Porto Torres

Lunedì 27 settembre 2021, alle ore 10.45 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale (Piazza Garibaldi 1- Sorso), si terrà la conferenza stampa di A Scuola per Mare – Ladri di Carrozzelle, organizzata dall’Associazione Giovani per il Sociale Porto Torres.

Un’occasione per presentare il doppio concerto dei Ladri di Carrozzelle a Sorso (in Piazza Garibaldi) nell’ambito del progetto A Scuola per Mare, con il patrocinio del Comune di Sorso.

Ne parleranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sorso Francesco Sechi, l’assessore alla Cultura e Istruzione Marcella Spanu e la presidente di Associazione Giovani per il Sociale Alessandrina De Vita.