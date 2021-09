Le nuove divise dell'US TEMPIO 1946. Main sponsor Liofilchem

Qualche giorno fa il ministro per lo Sviluppo Economico l'ha definita "un'eccellenza italiana nel mondo". Sarà il marchio prestigioso della Liofilchem, azienda che si occupa di microbiologia clinica e industriale a livello internazionale, il main sponsor delle maglie dell'US Tempio per la stagione 2021/2022.

La collaborazione nasce dall'amicizia del presidente della US Tempio, Salvatore Sechi, con il fondatore della Liofilchem, Silvio Brocco, appassionato di calcio e presidente della società abruzzese di serie D del Pineto, che ha voluto fortemente associare il proprio marchio alla Sardegna e alla storica società dei galletti in questa stagione sportiva di rinascita e ricostruzione.



Le nuove divise da gioco sono firmate Maps Sport, azienda bresciana specializzata nella creazione e personalizzazione di abbigliamento sportivo, e saranno utilizzate già domani, prima di campionato.

LE MAGLIE. La principale novità che caratterizza tutte le maglie di questa nuova stagione è l’utilizzo di un particolare colletto, realizzato con tessuto rigido di colore bianco accompagnato dai laccetti. Si tratta di un richiamo al passato perché l'ispirazione arriva dalle immagini delle formazioni del Tempio degli anni '50.

Anche quel momento, post bellico, e successivo alla nascita ufficiale del US TEMPIO del 1946, sta a significare un nuovo inizio.

La storia è ricordata anche nei particolari calzettoni rigati bianco e azzurro, con l'aggiunta del dettaglio del galletto. La maglia "casa" utilizza il classico azzurro, con dettagli bianchi, mentre la divisa "trasferta" ha i colori invertiti.

Particolarità delle divise portieri, realizzate nelle versioni giallo, verde, rosso, è il galletto che appare sfumato davanti.



Altra particolarità presente in tutte le varianti delle divise 2020/21 è lo stile dei numeri presenti nel retro delle maglie che riporta al mondo degli anni ‘70. La vestibilità è slim fit, il tessuto utilizzato è di tipo traspirante. Gli scudetti sono ricamati con bordatura oro brillante. Nel retro delle maglie, sotto il colletto, è riprodotto lo stemma dell'US Tempio.



LO SPONSOR. Dal 1983 Liofilchem® società con sede in Abruzzo, impegna il proprio settore di Ricerca e Sviluppo per la produzione di prodotti di batteriologia affidabili e di alta qualità nei settori della microbiologia clinica ed industriale. Liofilchem® è presente oggi in oltre 130 Paesi con agenti e distributori che diffondono i prodotti in laboratori clinici ed industriali di tutto il mondo. Inoltre, Liofilchem® realizza produzioni in OEM per i più rinomati marchi di microbiologia mondiali.