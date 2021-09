Telefoni fuori uso nella Assl di Olbia: tecnici al lavoro per aggiustare il guasto

Problemi tecnici hanno mandato fuori uso i telefoni della Assl di Olbia: la Direzione si scusa con gli utenti e assicura che i tecnici sono al lavoro per aggiustare il guasto nel minor tempo possibile.

Dal pomeriggio di ieri sono iniziati dei disservizi collegati agli applicativi software in uso presso la Assl Olbia, comprese le linee telefoniche e a quella internet di tutte le sedi della Assl, come gli ospedali, che pertanto risultano isolate.

L’Azienda, nello scusarsi per eventuali disservizi che tale situazione potrebbe creare, assicura ai cittadini che sta cercando di risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Il disservizio non interessa invece la linea del distaccamento 118 che pertanto risulta operativo.