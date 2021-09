Il 28 settembre a Nuoro evento di apertura delle celebrazioni deleddiane: omaggio alle donne afgane

L'evento sarà trasmesso in streaming e sul digitale terrestre da Tele Sardegna e Matex (solo web).





Nella foto, Anthony Muroni. Credito fotografico: cagliaripad.it



Al via il 28 settembre a Nuoro le celebrazioni deleddiane: nell'aula magna dell’Istituto Scolastico Ciusa l’evento “Grazia Deledda, una donna che non mise limiti alle donne”, un tributo al coraggio delle donne afganeLa grandezza e il messaggio della scrittrice sarda riecheggeranno in un alternarsi di performance artistiche, musicali e letterarie, testimonianze legate al mondo del giornalismo e saluti delle autorità istituzionali La Provincia e il Comune di Nuoro, il MAN, UniNuoro e la Fondazione di Sardegna, che compongono il comitato istituzionale, danno inizio martedì 28 settembre a un anno di celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda.L’articolato programma proposto dal direttore artistico Anthony Muroni prenderà le mosse dall’aula magna dell’Istituto Scolastico Ciusa, a partire dalle ore 10.30, con un evento chiamato “Grazia Deledda, una donna che non mise limiti alle donne”.La giornata è dedicata alle donne afgane e sarà l'occasione per far emergere non solo la grandezza della scrittrice sarda, unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura, ma anche l'attualità del suo messaggio di indipendenza della donna rispetto alle convenzioni sociali, testimoniato dalla sua vita, dalle sue scelte personali e dall’anima dei personaggi femminili nei suoi romanzi.Un messaggio di straordinaria modernità che nel corso dell'evento del 28 settembre, data della nascita della scrittrice sarda secondo gli archivi del Comune di Nuoro, riecheggerà in un alternarsi di performance artistiche, musicali e letterarie, testimonianze legate al mondo del giornalismo e saluti delle autorità istituzionali, tra le quali il Presidente della Regione Christian Solinas, il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’amministratore della Provincia Costantino Tidu, i Magnifici Rettori dei due Atenei della Sardegna: Francesco Mola (Cagliari) e Gavino Mariotti (Sassari).Tra gli interventi in programma, tra gli altri, si segnalano quelli degli artisti Piero Marras e Gavino Murgia, e il contributo delle giornaliste Mariangela Pira e Farian Sabahi.