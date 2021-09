Canottaggio: Olbia e Ichnusa a Sabaudia per il Meeting Nazionale di Società

Primo posto nella gara di domenica del singolo 7,20 allievi B1 maschile della Canottieri Olbia con il giovanissimo Stefano Testoni, il quale migliora il secondo posto conquistato nella stessa specialità nella gara di sabato.

Olbia e Ichnusa a Sabaudia per il Meeting Nazionale di Società.Nella due giorni di gara sul lago di Paola a Sabaudia in occasione del Meeting Nazionale di Società riservato alle società del centro e sud Italia ottimi risultati degli atleti della Canottieri Olbia e dell’Ichnusa di Cagliari.I vogatori delle due società sarde, rappresentanti dell’isola tra le 22 società presenti, hanno infatti ben figurati ottenendo diversi piazzamenti sul podio.Un anno in più ma stesso ottimo risultato per Darius Barbu di Olbia che chiude al primo posto la gara del singolo 7,20 allievi B2 maschile, così come il suo compagno di squadra Mattia Greco primo posto nel singolo nei più grandi cadetti.Confermano lo stato di forma stagionale l’allieva C Sofia Pintus della Canottieri Ichnusa che conquista il terzo posto nel singolo 7,20 allieve C e Giulia Gattu di Olbia, seconda nel singolo cadette. Risultato che viene confermato nel doppio misto cadette Gattu-Pintus che chiude al secondo posto.Terzo posto per il doppio allievi B2 di Lorenzo Manunta e Riccardo Fiori della Canottieri Olbia e rispettivamente secondo e terzo posto per il quattro di coppia allievi B2 della Canottieri Olbia con Darius Bardu, Domenico De Luca, Riccardo Fiori, Lorenzo Manunta e della Canottieri Ichnusa con Jacopo Arca, Lorenzo Lilliu, Luca Mureddu, Enrico Sirigu. Quest’ultimo conquista anche il terzo posto nel singolo 7,20 allievi B2 maschile.Prossimi appuntamenti per i giovani canottieri sardi nel mese di ottobre con il raduno ludico-tecnico per allievi B in programma nella spiaggia di Bosa Marina il 17 ottobre e per la regata promozionale del 24 ottobre sempre a Bosa riservata alle categorie giovanili sulla distanza dei 500 metri.