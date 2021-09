Difesa e cuore, per il momento bastano: la Dinamo apre la stagione col sorriso

Bene torrados a domo. Distanziati, con la mascherina ma (finalmente) insieme: la prima di campionato è una festa del basket al PalaSerradimigni. I giganti abbracciano il loro pubblico, i tifosi vedono per la prima volta i beniamini dal vivo. “Bendzius è così alto?” dice qualcuno. “Ma Devecchi non invecchia mai?” ribatte un altro.







. Si apre nel migliore dei modi la regular season della Dinamo Banco di Sardegna che si impone su Pesaro. AL termine di una partita combattuta, con la Vuelle decisa a scacciare le ombre della sfida di Supercoppa, gli uomini di coach Demis Cavina vincono con la difesa monumentale degli ultimi 13’’ e con il cuore di un gruppo che non si è mai arreso. Spicca un Mekowulu da doppia doppia (21 punti e 11 rimbalzi, 4 stoppate da album dei ricordi), un super Professor Logan (14 punti e 4 triple), la doppia cifra di Bendzius e Gentile, ma in generale l’apporto di un gruppo chiamato a fare gli extra per l’assenza di Clemmons, volato negli States per la nascita dei figli, e un Burnell non in formissima ma decisivo però nelle ultime battute del match insieme al Capitano partito in quintetto.Prima della palla a due la consegna da parte del presidente Stefano Sardara di una maglia celebrativa al presidente di Acrisure International Jason Howard, il primo sponsor intercontinentale della Dinamo. All’intervallo lungo il numero uno biancoblu ha consegnato una maglia personalizzata al Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, un simbolo della proficua collaborazione iniziata recentemente con la campagna strategica “Uniss un futuro da giganti”.Con l’assenza di Anthony Clemmons, volato negli States per la nascita dei figli, coach Demis Cavina manda in campo un quintetto innovativo con Devecchi, Gentile, Bendzius, Battle e Mekowulu. Pesaro risponde con Tambone, Sanford, Demetrio, Delfino e Jones. I primi punti sono di Jones, per il Banco risponde Eimantas Bendzius che firma i primi 5 dei padroni di casa: Anche Mekowulu si iscrive a referto: il centro sassarese sigla la parità a quota 9. Le due squadre si affrontano punto a punto, è la tripla di Logan a segnare il primo sorpasso sassarese ma due canestri del veterano Delfino riportano la VL avanti. Dopo 10’ è 18-20. In avvio di secondo quarto buon impatto di Treier a segno con 5 punti: break degli ospiti di 9-0 che sigla rimonta e sorpasso, da -5 a +4 (27-31). Ci vuole parlare su coach Cavina e i suoi escono bene dal timeout con la tripla di Gentile, Burnell e Mekowulu. Controbreak di 9 lunghezze dei padroni di casa, ma Pesaro si riporta in parità con Jones, otre la doppia cifra. Alla seconda sirena è 36-38. Nel secondo tempo prosegue la danza punto a punto tra le due squadre: prova a scappare via la Vuelle condotta da Sanford, la coppia Bendzius-Logan ristabilisce la parità a quota 48. È lotta sotto le plance tra Mekowulu e Jones, al 30’ Pesaro avanti con la tripla di Moretti 52-56. Il Banco non ci sta: gli uomini di coach Demis Cavina piazzano un break di 8 punti. Canestro and one per Mek (a quota 18) e Battle, contropiede di Logan e i padroni di casa mettono la testa avanti 62-59. Sanford, a referto con 17 punti, accorcia le distanze mentre il quinto fallo chiude la partita di Tyus Battle: gioco da tre punti di Mekowulu, ormai oltre il ventello, tripla di Gentile ma Pesaro resta a contatto (70-69 a 100’’ dalla fine). Tripla del Professore dalla sua mattonella per il +4, Sanford accorcia le distanze: ultimi 23’’ e la Dinamo sul +2 (73-71). La difesa isolana dimentica Jones e la Vuelle scrive il 73 pari a 13’’ dalla fine. Gentile non trema in lunetta e la Dinamo mette la testa avanti: una difesa monumentale condotta da Burnell e Devecchi impedisce a Pesaro la via del canestro. Buona la prima, al PalaSerradimigni finisce 75-73.Parziali: 18-20; 18-18; 16-18; 23-17.Progressivi: 18-20; 36-38; 52-56; 75-73.Logan 14, Sanna, Gandini, Devecchi, Treier 5, Chessa, Burnell 6, Bendzius 10, Mekowulu 21, Gentile 10, Battle 9, Borra . All. Demis CavinaDrell, Moretti 5, Pacheco 2, Tambone 12, Camara, Zanotti 3, Sanford 22, demetrio 4, Delfino 4, Jones 16. All. Aza Petrovic