La Torres torna da Lanusei con un pareggio

La Torres torna con un pareggio per 0-0 da Ilbono dove ha sfidato in trasferta il Lanusei. E' terminata senza reti una gara che ha visto le due squadre affrontarsi senza riserve. Il campo piccolo ha spesso comportato "ingorghi" di giocatori ma le occasioni da gol ci sono state per entrambe le squadre. Il Lanusei, che ha imposto il proprio dinamismo per i primi trenta minuti di gara, è andato vicinissimo alla segnatura avendo avuto a disposizione un calcio di rigore (15') che però è stato neutralizzato dal bravo Salvato.



Batti e ribatti sterile sino alla fine; il triplice fischio manda le squadre negli spogliatoi con un punto per parte.

Rimandato per la Torres l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.