Studenti atleti: nuovo regolamento UNISS facilita conciliazione tra vita studentesca e vita sportiva

Entra anche lo status di studente-atleta nel Regolamento carriere studenti dell’Università di Sassari. Da quest’anno, gli atleti e le atlete di livello alto e medio-iscritti all’università di Sassari, godranno di diversi benefici in grado di facilitare la conciliazione tra vita sportiva e vita universitaria: flessibilità delle date di esame; possibilità di esonero e recupero delle lezioni obbligatorie; una quota di posti riservati in Scienze Motorie. Per chi ottiene risultati di un certo livello, è previsto addirittura il parziale o totale esonero dalle tasse. La domanda per ottenere lo status di studente atleta, può essere presentata entro il 30 ottobre.



Questo protocollo, previsto dalla legge 240/2010 (art. 14) è stato già adottato da 28 Atenei ai quali ora si aggiunge l’Università di Sassari. E’ possibile consultare il “Regolamento sullo status di Studente e studentessa-Atleta” pubblicato sul sito Uniss assieme alla modulistica (https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/regolamento-sulla-doppia-carriera-studente-atleta).



E’ anche disponibile per ulteriori informazioni l’indirizzo e-mail atletauniss@uniss.it .