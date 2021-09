Alghero, un successo i concerti all'Arena Rugby di Maria Pia

E’ stata l’erba dell’Arena Rugby di Maria Pia a regalare momenti di grande partecipazione e buona musica per un’estate che ha acceso la luce dopo più di un anno dove i concerti erano stati banditi dal panorama nazionale e non solo. Infatti sul palco allestito all’interno dell’Arena Rugby si sono succeduti cantanti e cantautori di fama nazionale e internazionale dove a volte si sono raccontati e hanno regalato emozioni impensabili. I nomi dei cantanti più blasonati che hanno dato vita a un’estate magica tanto per citarne alcuni sono stati Ron, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Francesco De Gregori e Max Gazzè davanti a una platea purtroppo ristretta per le regole di distanziamento imposte dal Covid. I concerti di De Gregori, Max Gazzè e Antonello Venditi sono stati organizzati alla perfezione da Insula Events, Sardegna Concerti e JazzAlguer, mentre per Edorardo Bennato ci hanno pensato Toto Gaviano e Roberto Cogotti che fanno parte della Via Del Collegio con la collaborazione dell’Associazione Culturale impressioni. Gli eventi di Ron e Mario Biondi invece sono stati curati dall’associazione JazzAlguer con la supervizione di Marco Ciccarella.