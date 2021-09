Serie A: che stagione sarà per il Cagliari?

Dopo i ritiri estivi di Assemini e Pejo, il Cagliari è tornato a far visita alla Serie A, pronto a riscattare la pessima annata 2020-2021, conclusasi con una salvezza molto sofferta. Che stagione sarà per il Cagliari? Quante cose sono cambiate e quali sono le prospettive e le ambizioni del gruppo e della dirigenza? Scopriamolo insieme.Pronti via e subito il primo avvicendamento in panchina. La scelta della dirigenza di esonerare Leonardo Semplici è arrivata dopo la sconfitta casalinga col Genoa, maturata dopo che il Cagliari era stato in vantaggio di ben due gol. Un 2-3 che ha visto l'Unipol Domus assistere alla prima grande delusione, ma soprattutto al primo scossone societario della stagione. Semplici era arrivato in città a fine febbraio 2021, per occupare il posto che era stato di Eusebio Di Francesco.Era riuscito a conquistare una salvezza che due mesi prima appariva quasi impossibile, superando il Benevento di Filippo Inzaghi al quart'ultimo posto in classifica. Tutto ciò non è servito, poiché a settembre, per sostituire Semplici è arrivato un uomo di grande esperienza come Walter Mazzarri, che avrà il compito di guidare una rosa di tutto rispetto esattamente dove merita. L'obiettivo? La parte sinistra della classifica o comunque una salvezza tranquilla, senza tutti i patemi dello scorso campionato. In quanto a giocatori, il gruppo rossoblù perde un centrocampista ovunque come Nainggolan ma trova l'altro ex romanista Strootman. Per il resto, invece, è cambiato poco rispetto alla squadra che ha sofferto le pene dell'inferno durante lo scorso torneo.La società ha deciso di trattenere anche Nandez, che ad agosto era finito nel mirino di Inter e Tottenham. Una permanenza quasi obbligata quella dell'uruguayano, voluta per non intaccare ulteriormente il tasso tecnico di una squadra che, nonostante una differenza in negativo di quasi sette milioni di euro tra acquisti e cessioni, non appare particolarmente rafforzata rispetto allo scorso campionato.Il mercato dei sardi non è apparso troppo brillante, nonostante l'arrivo sul gong dell'ex Lazio e Inter Keita Balde. Tra i tanti che hanno lasciato la Sardegna il già citato Radja Nainggolan, tornato in Belgio, ma anche i vari Sottil, Duncan, Rugani e Simeone, le cui partenze rendono più fragile e meno dinamico un reparto fondamentale come il centrocampo. Dentro, invece, Strootman, Caceres, Grassi e Keita Balde. Da valutare, giornata dopo giornata, lo stato d'animo di quei giocatori che sono stati a un passo dall'addio, tra cui Godin e Nandez. In una squadra come questa, riconfermare Nainggolan sarebbe stato molto importante: la sua leadership, la grande caparbietà, la voglia di far bene, la capacità di pescare il jolly da fuori o di imbeccare i compagni in area di rigore, mancheranno eccome a una squadra che va troppo facilmente in sofferenza.La speranza più grande è riposta nell'attacco e in particolare nella vena realizzativa di Joao Pedro, autore di 18 e 16 gol nelle ultime due stagioni, ma anche nel pieno recupero di un giocatore fondamentale come Leonardo Pavoletti, la cui assenza ha pesato davvero tanto in passato. Entrambi godranno del supporto di Keita Balde, un giocatore che pecca in termina di costanza, ma che non difetta in quanto a tecnica e capacità di saltare il diretto avversario. Per gli esperti di pronostici di oggi il Cagliari ha tutto il tempo per ritrovare stabilità e puntare ad una salvezza tranquilla.