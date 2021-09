A Uri un seminario tecnico di Karate Contact targato C.S.A.In.: ospite il 7° dan Philippe Giaccone

Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati e i praticanti di Karate dell'Isola. Sabato 2 ottobre l'Asd Sport Più di Uri, in collaborazione con il Comitato Provinciale C.S.A.In. - Città Metropolitana di Cagliari, organizza un seminario tecnico di Karate Contact. Relatore d'eccezione il 7° dan Philippe Giaccone, maestro di fama internazionale e già responsabile europeo della disciplina.



L'iniziativa è inquadrata all'interno del progetto N.A.S.C. (Nuove Abitudini contro la Sedenterietà dopo il Covid) e vuole incentivare il riavvio della pratica sportiva dopo il lungo stop causato dalla pandemia.



Il seminario si svolgerà dalle 9 alle 12 nella Palestra Comunale di Uri (Sassari) ed è rivolto a tutti i praticanti di arti marziali e discipline sportive di combattimento. L'organizzazione seguirà tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria anti Covid. Per poter accedere all'impianto sarà necessario il Green Pass.