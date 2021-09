Controlli sul gioco illegale: rischia sino a 50mila euro di sanzione un esercizio di Marrubiu

Con questo intervento l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) continua a dare prova di attento presidio del territorio a tutela del gioco legale e responsabile e in contrasto al gioco illegale, diffusosi maggiormente nel periodo della pandemia, nonché alla tutela dei lavoratori e degli avventori delle sale dedicate al gioco.







Nell’ambito dei controlli presso le sale giochi del territorio della Provincia di Oristano, volti anche alla verifica del possesso del Green Pass da parte degli avventori, i funzionari ADM di Oristano hanno sequestrato in un esercizio di Marrubiu (OR) un apparecchio da intrattenimento della tipologia di cui all’art. 110 TULPS comma 7/a, non conforme e privo dei titoli autorizzatori. Si tratta delle macchinette prive di video con le quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente eimmediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori), nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.