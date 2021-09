La Dinamo Women vince in Lussemburgo e si qualifica per la fase a gironi di EuroCup

Assist: Orazzo (3)- Rimbalzi: Lucas (9)





Volevano scrivere una pagina di storia e lo hanno fatto: inizia così la stagione 2021-2022 delle Dinamo Women, con l'abbraccio e la festa sul parquet di Oberanven per la qualificazione alla fase a gironi della EuroCup Women. Per la prima volta il club di via Roma rappresenterà la Sardegna nella ribalta continentale femminile. Un risultato storico per la Dinamo che, a partire dal 13 ottobre, disputerà il Girone G con Tenerife, Friburgo e Bourges.Grandissime ragazze: level up!Sogno europeo. Le Dinamo Women calcano il parquet di Oberanven con il sogno di staccare il pass dei gironi di EuroCup Women. Le ragazze di coach Antonello Restivo si presentano in Lussemburgo, alla prima del club in questa nazione, forti del +18 dell'andata finita 85-67 ma consapevoli di dover conquistare la qualificazione sul campo. In caso di qualificazione il Banco di Sardegna sarà inserita nel Girone G con Tenerife, Friburgo e Bourges: la regular season partirà il prossimo 13 ottobre. Ad accogliere Cinzia Arioli e compagne l'immancabile bandiera dei quattro mori, a testimoniare come i sardi siano ovunque: a portarla al Centre Culturel et Sportif “Am Sand” un tifoso speciale, nato in Lussemburgo ma di padre sassarese, che ha voluto omaggiare le sue origini isolane.Nella storia. Coach Restivo manda in campo il quintetto tradizionale con Moroni, Orazzo, Lucas, Patanè e Dell’Olio; Grengewald risponde con L. Hetting, Brown, Schreiner, Mathias e T.Hetting. Le padrone di casa aprono le danze con i primi due punti con Hetting, le sassaresi si iscrivono a referto con Moroni. Ci pensa quindi Maggie Lucas, autrice di una prestazione monstre da 38 punti all'andata, a siglare il sorpasso sassarese con canestro and one. Risponde Lisa Hetting con il 2+1 ed è 5 pari. Altri 5 punti della Lucas e il Banco doppia sul 10-5, Mathias interrompe la rottura prolungata con i primi punti della sua partita. Anche il capitano Arioli a referto dalla lunetta e dopo 10' è 9-11. Burnout delle biancoblu in avvio di secondo quarto: ringraziano le padrone di casa che mettono la testa avanti con la coppia Brown-Mathias a 8' dall'intervallo lungo. Lucas e Arioli sbloccano le isolane che restano sul 13 pari. La tripla di Schreiner apre il break delle lussemburghesi che scrivono il +4, la tripla di Pertile ferma l'emorragia e tiene a contatto le Women. 4 punti di Moroni dicono +1 Dinamo, botta e risposta tra Irthum e Pertile, il canestro della veneta manda le squadre negli spogliatoi sul 23-24. Avvio di 12-2 per Grengewald ma Maggie Lucas, che nel primo tempo e inizio secondo aveva tirato con 5/21, sale in cattedra e con 13 punti nella terza frazione riporta le Women sul 42 pari. Anche la difesa sassarese si inasprisce e coach Parr vuole parlarci su. Dell'Olio dalla media e il contropiede chiuso da Moroni firmano il sorpasso, ma Lisy Hetting punisce allo scadere e il terzo quarto si chiude 45-46, 112-131 con il punteggio dell'andata. Ultimi 10'. Le Women provano a contenere le padrone di casa e lo fanno con DellOlio e Lucas, ci sono i primi due punti di Mitreva a referto. Le ragazze di coach Parr però tentano di aggredire il match e trovano il break con T. Hetting, Mathias e Brown. Timeout Dinamo a 4'30'' dalla fine. Le Women contengono il tentativo di rimonta delle padrone di casa, forti del vantaggio conquistato all'andata: a Oberanven finisce 61 pari (128-146) ma le Dinamo Women sono nella storia e staccano il pass per la regular season di EuroCup. Nessuna squadra femminile isolana prima d'ora era mai arrivata fin qui: well done, girls!61-61 (128-146)Parziali: 9-11; 14-13; 22-22; 16-15.Progressivi: 9-11; 23-24; 45-46; 61-61.Grengewald. Baum , L. Hetting 9, Baum, Brown 22, Irthum 2, Schreiner, Hetto 5, Schmitz, Mathias 15, T. Hetting 5, Wollf, Jo Schreiner 3. All Herman PaarAssist: T. Hetting (5)- Rimbalzi: Brown (12)Dinamo. Orazzo 6, Dell’Olio 5, Moroni 10, Arioli 5, Patanè , Mitreva 2, Kozhobashiovska, Lucas 28, Pertile 5, Fara. All.: Restivo.