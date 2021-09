Antonello Rstivo:“Fieri di rappresentare la Sardegna in Europa”

La testa però è già focalizzata sul campionato: “Tra poco inizierà il campionato e siamo già focalizzati su questo: domani raggiungeremo Torino dove prepareremo la sfida di sabato, a Moncalieri con Costa Masnaga, trascinati dall’entusiasmo e dalla grinta di questa qualificazione”.







“Fieri di rappresentare la Sardegna in Europa”Le parole di coach Antonello RestivoÈ una giornata storica per la Dinamo Banco di Sardegna e non cela l’emozione coach Antonello Restivo al termine della sfida che ha consegnato alle Dinamo Women il pass per l’EuroCup: “Siamo molto contenti perchè avevamo affrontato la sfida di andata lavorando duro per passare il turno: ce l’abbiamo fatta e siamo felicissimi. Devo ringraziare le ragazze e la società che ci ha dato la possibilità enorme di scrivere una pagina di storia. La Sardegna non ha mai avuto prima d’ora una squadra femminile che gareggiasse in Europa, per questo il risultato raggiunto è ancora più importante: sono contento perchè questa squadra, ancora senza due giocatrici, ha dimostrato di essere compatta, un gruppo solido con gli attributi, che ha voglia di lavorare sodo e combattere”.La sfida con le lussemburghesi è stata una vera battaglia che ha mostrato l’indole guerriera delle Women: “Abbiamo affrontato questa partita non pensando a quello che avevamo fatto all’andata ma con la volontà di vincere anche qui e non concedere nulla. Lo abbiamo fatto, siamo stati bravi e si è visto perchè non abbiamo lasciato andare la partita nonostante il +18 dell’andata. In due partite abbiamo vinto quasi tutti i quarti e questa è la prova. Ci aspettavamo la loro aggressività sulla Lucas e su tutte le giocatrici, ma nel momento di difficoltà -con più contatti concessi e le nostre lunghe cariche di falli- ci siamo compattate e siamo rimaste li con la zona. La svolta è stato il quintetto piccolo con una 3-2 molto alta che ci ha permesso di prendere due contropiedi che hanno fatto la differenza”.Una giornata storica non solo per il club ma anche per tutto lo staff biancoblu: “Ringrazio la società perché anche per me e il mio staff è stato un debutto alle qualificazioni in Europa ed è un traguardo importante per ognuno di noi”.