Comune di Sassari. Riaprono i parcheggi nel Palazzo Rosa

Dopo oltre 6 anni, i parcheggi del terzo sottopiano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa sono restituiti alla città. Da domani, 1 ottobre, i 133 stalli saranno di nuovo fruibili, tutti giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 con orario continuato. Per ragioni di sicurezza dovrà restare chiuso fuori da questi orari.Nel maggio 2015 lo spazio era stato dichiarato inaccessibile perché non conforme alla normativa antincendio. La Saba Italia, che li gestiva per conto del Comune di Sassari, li aveva restituiti in modo che potessero essere sottoposti a lavori urgenti e indifferibili. Da lì, però, non furono più aperti, creando anche un danno economico per la concessionaria a cui sono venuti meno gli introiti di 133 stalli. Questo ha comportato anche l’aumento delle tariffe dei parcheggi.Nel 2019, anche per questo motivo, il Comune di Sassari, con il direttore generale Claudio Castagna che ha coordinato tutte le attività, ha avviato un iter che, grazie alla collaborazione e interessamento in primis del Comando dei vigili del fuoco, e della Ats, Aou e dei dirigenti dell’Amministrazione comunale Fabio Spurio (per le Infrastrutture) e Toni Solinas (per il settore Contratti) ha portato oggi a poter restituire uno spazio così importante alla città, che in quella zona ha ospedali, scuole e altri servizi.I lavori di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme per la prevenzione degli incendi sono stati eseguiti dal Comune di Sassari, dalla Aou, dalla Ats e dalla Saba Italia. Questo ha consentito di ottenere tutte le certificazioni necessarie per poter riaprire.