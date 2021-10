Domani a Sorso la rassegna Sapori&Tradizioni

Ore 17:00 - Sfilata delle maschere sarde, dei costumi di Sorso e di Ossi con partenza dal piazzale Stazione lungo via Cottoni e corso Vittorio Emanuele per fare tappa in piazza Cavour, piazza Sant” Agostino, piazza Bonfigli e piazza San Pantaleo.





Appuntamento domani (sabato 2 ottobre), con la rassegna Sapori & Tradizioni, che animerà la città con stand espositivi e di degustazione di prodotti tipici del territorio e la sfilata itinerante di Mamuthones e Issohadores, Boes e Merdules e i costumi di Sorso e Ossi in un percorso che toccherà le principali piazze.La manifestazione, organizzata dall’associazione Bench Press, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale I Love Sorso, la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Sorso, si aprirà alle 11:00 e proseguirà per tutta giornata.Il programma.Ore 11:00 - Inaugurazione degli stand espositivi e di degustazione nelle piazze Cavour, Sant’Agostino, Bonfigli e San PantaleoOre 16:30 - Vestizione e presentazione di Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana - Giardini e Piazzale Stazione