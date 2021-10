Denti, che struttura hanno le arcate?

La dentatura raggiunge il suo massimo sviluppo quando raggiunge i 32 denti già in adolescenza. Se però il numero cresce in modo precipitoso, dobbiamo intervenire recandoci presso uno studio dentistico. In molti casi sarà necessaria l’estrazione forzata dei denti in questione, per ripristinare l’equilibrio tra le arcate.



Da dove derivano i nomi dei denti?

In ogni caso gli incisivi, sono chiamati in questo modo in quanto servono a bucare e strappare. I canini invece hanno come abbiamo visto un collegamento con i tempi passati, quando l’uomo era paragonabile al regno animale. I premorali invece, sono così denominati in quanto localizzati prima dei molari. Infine i molari invece servono a masticare per bene il cibo, infatti sono posizionati al termine delle nostre arcate inferiori e superiori. Motivo per cui sarebbe bene effettuare una pulizia che non si limiti solamente ai denti più esposti. Infatti è proprio sul morire delle arcate, che è possibile un maggior accumulo di sporcizia.



Come prevenire problemi ai denti: qualche consiglio

