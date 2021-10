Incendio doloso tra Pozzomaggiore e Padria: denunciati due allevatori

Nella notte tra il 22 e il 23 settembre si è verificato un grosso incendio che ha interessato circa 40 ettari di terreno dell'agro al confine tra Pozzomaggiore e Padria. Le fiamme sono partite da un appezzamento di terreno nella località Murauppolos di Pozzomaggiore e si sono successivamente propagate creando ingenti danni all'illuminazione elettrica e alla rete idrica della zona, nonchè distruggendo diversi metri di recinzioni murarie di terreni appartenenti sia al comune che a privati cittadini. L'attività di prevenzione posta in esseredai comandoi stazioni competenti per territorio ha garantito un tempestivo intervento degli addetti al piano antincendio, limitando drasticamente il propagarsi dell'incendio sia sull'arteria stradale ss292 che verso il centro abitato. L'attività di indagine effettuata dai militari della stazione di Padria nei giorni seguenti ha permesso di escludere che l'evento fosse scaturito da un abbruciamento autorizzato, come come riferito da uno dei pastori identificato durante l'intervento sul posto, ma piuttosto è stata accertata la natura dolosa dell'incendio a carico di due allevatori di Pozzomaggiore.