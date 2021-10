Continuità territoriale: parte oggi, effettuato dalla Tirrenia, il collegamento Genova-Porto Torres

Il 29 settembre 2021 la CIN Spa è risultata aggiudicataria del servizio in concessione di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci a seguito di una procedura di gara aperta svolta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La società effettuerà il collegamento con tempi di percorrenza ridotti di un’ora rispetto ai precedenti collegamenti e garantendo standard qualitativi del servizio elevati.











La Compagnia Italiana di Navigazione Spa effettua da oggi, primo ottobre 2021, e per la durata di 60 mesi, il collegamento marittimo Genova-Porto Torres in regime di continuità territoriale. Il servizio avrà frequenza giornaliera per tutto il periodo invernale, dal primo ottobre di ogni anno e fino al 31 maggio dell’anno successivo. Nei mesi estivi il collegamento sarà assicurato in regime di libero mercato.