Comune di Sassari. Lunedì parte il censimento Istat

Per ulteriori informazioni: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni o Ufficio comunale di Censimento, Servizio Statistica Settore Bilancio e Tributi, via Wagner 2; orario per le famiglie che devono compilare il questionario del Censimento: 9:00 – 13:00. Numeri di telefono: 079 279147 – 279070 – 279045 email: statistica@comune.sassari.it















Il 4 ottobre parte a Sassari il Censimento Istat della Popolazione. Non tutti devono rispondere al questionario, ma solo chi è stato estratto casualmente, poco meno di 3mila famiglie. Obiettivo dell'indagine è conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione di Sassari e di tutta l'Italia, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate.Sarà necessario compilare un questionario Istat. Chi ha ricevuto una lettera dall’Istat con la password può, a partire dal 4 ottobre e fino al 13 dicembre procedere via web seguendo le istruzioni contenute nella lettera; recarsi nell’Ufficio comunale di Censimento di ia Wagner 2 dalle, 9 alle 13; telefonare allo 079 279147 – 279070 – 279045 per compilare il questionario per via telefonica o concordare un appuntamento; attendere la visita di un rilevatore, a partire dall’8 novembre e fino al 13 dicembre; inviare una mail all’indirizzo: statistica@comune.sassari.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dagli operatori comunali.Coloro che hanno ricevuto la visita di un rilevatore, a partire dal 14 ottobre e fino al 18 novembre, possono compilare il questionario rispondendo alle domande rivolte dal rilevatore; se hanno trovato un avviso nella cassetta delle lettere, possono ricontattare il rilevatore che ha indicato il proprio numero di telefono, oppure contattare l’Ufficio comunale di Censimento ai numeri: 079 279147 – 279070 – 279045 o inviando una mail al seguente indirizzo: statistica@comune.sassari.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dagli operatori comunali.In base alla normativa in vigore è sancita l'obbligatorietà della risposta per i cittadini coinvolti. Decorsi inutilmente i termini ultimi fissati per effettuare l’intervista, l'Istat attiverà la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 al fine dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.