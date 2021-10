Sassari.Sul palco della Corsa in Rosa la comicità di Gianluca Impastato e le più note voci femminili

LE ISCRIZIONI. Intanto prosegue la campagna di iscrizioni alla corsa (corsa a passo libero) aperta a tutti e tutte che si svolgerà il 17 ottobre alle 10 con partenza da Piazza d’Italia. Per iscriversi e avere la nuova maglia bisogna rivolgersi in via Zanfarino 27-b a Sassari. Per iscriversi alla gara agonistica, che si svolgerà il 17 ottobre alle 9, occorre andare sul sito www.corsainrosasassari.it oppure in presenza in via Zanfarino 27-b a Sassari. Tutte le informazioni si trovano nel sito ufficiale della manifestazione e le pagine social di Instagram e Facebook.













Non solo dibattito e riflessione, la Corsa in Rosa come da tradizione offre anche due serate di intrattenimento con grandi protagonisti che saliranno sul palco di Piazza d’Italia venerdì 15 e sabato 16 ottobre.Ospite attesissimo è il comico Gianluca Impastato che porterà in scena il suo spettacolo ‘30 anni fotomodello’. L’attore, noto per la sua lunga permanenza nel programma di Italia 1 Colorado e per le sue numerose partecipazioni televisive come quella al Grande Fratello Vip nel 2017 che lo ha fatto conoscere al grande pubblico fuori dai suoi storici personaggi, tra gag e giochi di parole porterà una ventata di freschezza ed ironia nella splendida cornice di Piazza d’Italia sabato16 ottobre. Il comico milanese non sarà l’unica star a salire sul palco nella serata di sabato. Il famoso duo sassarese Pino e gli Anticorpi, amici della Corsa in Rosa 2021, faranno un’incursione con le loro esilaranti gag per la gioia dei tanti estimatori che non mancano tra i loro concittadini. Michele e Stefano Manca sono anche i protagonisti della campagna di comunicazione social della decima edizione della Corsa in Rosa. Il duo comico firma video e meme, mixando ironia e serietà, per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne, tema che fa da motore alla manifestazione. I contenuti firmati da Pino e gli Anticorpi animeranno fino alla fine della tre giorni i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) della Corsa in Rosa.NOTTE ROSA. La serata di venerdì 15 ottobre è un vero proprio gala musicale. Nella ‘Notte Rosa’ le voci femminili, tra le più note del panorama sardo, si alterneranno sul palco per dare vita ad un messaggio in musica di deciso ‘No’ alla violenza contro le donne. Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Lucia Budroni, Francesca Lai, Laura Santucciu sono solo alcuni dei nomi che animeranno la serata presentata da Giuliano Marongiu.IL TALK. Nella tre giorni della Corsa in Rosa 2021 il programma propone anche momenti di riflessione sul tema portante della manifestazione. Sabato 16 ottobre alle 18.30 le 5 Opinion Leader della Corsa in Rosa 2021 Susi Ronchi, Anna Maria Busia, Claudia Aru, Viola Frongia e Francesca Arcadu saliranno sul palco di Piazza d’Italia per ‘Focud D’, un talk di approfondimento e dibattito condotto dal giornalista Adriano Porqueddu sul femminicidio, la violenza, il linguaggio di genere, i diritti e il ruolo nella società delle donne.LA CORSA. Il fitto programma di iniziative culminerà domenica 17 ottobre alle ore 10 quando le cinque Opinion Leader indosseranno la maglia ufficiale e, con i primi 5 numeri sul pettorale, apriranno la Corsa a passo libero che vedrà tutte e tutti gli iscritti correre contro la violenza sulle donne dando vita ad una lunga scia rosa per le strade della città. Ad aprire le attività sportive alle ore 9 quest’anno sarà, per la prima volta, la gara agonistica.