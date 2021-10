Sono giorni di grandi preparativi per lo Chef Gianfranco Pulina che dopol'esperienza in Repubblica Dominicana, nel ristorante da lui avviato e tuttoraaperto, durante la quale ha sempre continuato a sostenere e diffondere i prodotti e la cucina regionale, riparte dalla Sardegna e lo fa proprio da Ploaghe, il suo paese d'origine. Lo chef ha infatti deciso di prendere in gestione il Ristorante Su Coloru di Antonio Diana, che si trova sulla strada statale 597 in direzione Ploaghe, di fronte alla suggestiva Chiesa di San Michele, insieme ai suoi due soci: Massimo Pietrosanti da sempre impegnato nel settore ittico e Pietro Liperi, esperto in logistica, distribuzione e vendite. Su Coloru da venerdì 8 ottobre sarà una Trattoria di mare, Pizzeria e Enoteca e l'idea di questo nuovo progetto è chiara e ben definita. Nasce a seguito di questo periodo di pandemia Covid-19 che ha rivoluzionato la vita di tutti, compreso il mondo della ristorazione e così l'obiettivo diventa quello di dare un servizio basato e orientato al rapporto col cliente, ma soprattutto alla valorizzazione di prodotti e aziende che operano nel nostro territorio. Raccontare al cliente attraverso le sue creazioni la vera identitàdella Sardegna, dando priorità e visibilità alle numerose realtà della zona. In questa nuova avventura lo chef Gianfranco Pulina metterà a disposizione la suaesperienza, creando la sua nuova squadra di cucina e sala con personalealtamente qualificato, con l'obiettivo di creare occupazione e opportunità dicrescita nei confronti soprattutto dei giovani. Il locale offrirà un servizio diristorazione prevalentemente a base di pesce, con il suo angolo di pescato fresco giornaliero, continuerà a dare il servizio della pizzeria, da sempre notevolepunto di forza del ristorante e ci sarà la novità dell'Enoteca, ovvero uno shop divere e proprie eccellenze locali che non solo potranno essere acquistate maanche degustate sul posto. “Tornare a casa era una delle cose che erano nellalista dei miei desideri e poterlo fare in un momento di difficile ripresa comequesto, è per me un forte motivo di orgoglio” ha commentato Gianfranco.Senza dubbio le premesse ci sono tutte, la sua esperienza nella ristorazioneparla da sola ma la chiave di lettura più evidente è la sua voglia di dare unagrande visibilità al territorio, attraverso la creazione di una rete dicollaborazione con tutti gli stakeholder che vi operano. L'attività della Trattoria di mare Su Coloru inizierà a tutti gli effetti da venerdì 8 ottobre, per maggiori informazioni sarà possibile chiamare il numero 349/5949365 o visitare la pagina Facebook Trattoria di mare Su Coloru . M.A.