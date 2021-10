Calcio: termina col punteggio di 1-1 il match tra Sassari Calcio Latte Dolce e Gladiator

Ammoniti: Patacchiola (SLD), Palmas (SLD), Bilea (SLD)

Termina col punteggio di 1-1 il match tra Sassari Calcio Latte Dolce e Gladiator: i ragazzi di mister Scotto, dopo il gol subito dall’ex Lanusei Varela, non si sono scomposti e con Cannas hanno trovato la parità ottenendo un prezioso punto su un campo ostico.Il primo tiro in porta del match arriva al 20’ con una conclusione di Varela, che però non trova impreparato Carboni.Cinque minuti più tardi errore in fase di disimpegno di Vitiello, Grassi intercetta il pallone, ma non riesce a concludere a rete e la difesa sammaritana allontana il pericolo.Alla mezz’ora arriva la prima palla gol del match: colpo di testa di Palmas, ma Casillo si rifugia in corner.Nell’ultimo quarto d’ora nessuna delle due squadre si rende pericolosa e il primo tempo termina sul punteggio di 0-0.Nella ripresa, mister Martino sostituisce Strigliano con Petito e dopo 5’ i campani si portano in vantaggio: sponda di testa di Barone, che trova Varela e l’attaccante ex Lanusei porta i sammaritani in vantaggio.Dopo il vantaggio dei padroni di casa, mister Scotto inserisce Di Marco, Bartulovič e Altea e il Sassari Calcio Latte Dolce si riversa subito in avanti. Al 72’ arriva il pareggio biancoceleste: Altea recupera palla, serve Cannas, che solo davanti a Casillo non sbaglia realizzando così la sua terza rete con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre provano timidamente a rendersi pericolose, ma le due difese non si fanno cogliere impreparate.All’88’ i sassaresi rimangono in 10: Patacchiola, già ammonito, rifila una leggera spinta a Marzano e l’arbitro estrae il cartellino rosso. Scotto inserisce Medico per Cassini e nei minuti di recupero il Gladiator, nonostante la superiorità numerica, non riesce a creare occasioni degne di nota e al “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere il match termina sul punteggio di 1-1. La prossima settimana i sassaresi torneranno al “Vanni Sanna” per sfidare la Vis Artena.Gladiator: Casillo, Manes, Cassaro, Vitiello, Dommarco (18’ st Garritano), Sall, Varela, Caruso, Barone (63′ Marzano), Petito (1′ st Strianese), Melli (32′ st Arrivoli). A disposizione: Savelloni, Esposito, Perrino, Passaro, Novello. All. MartinoSassari Calcio Latte Dolce: Carboni, Salvaterra, Bilea (12’ st Di Marco), Cabeccia, Cassini (44’ st Medico), Patacchiola, Cannas, Tedde (23′ st Piga), Palmas (12′ st Bartulovic), Palombi, Grassi (12′ st Altea). A disposizione: Carta, Pireddu, Taveri, Piredda. All. ScottoAl 44 st espulso Patacchiola per doppia ammonizioneAngoli: 4-3