Elezioni comunali: Giuseppe Conte domani a Olbia per i candidati del M5S

Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte arriva a Olbia per sostenere la lista “Per Olbia M5s” e il candidato sindaco Augusto Navone. L'appuntamento è per domani alle 18.30 in piazza Elena di Gallura, davanti al Comune, dove l'ex presidente del Consiglio parlerà ai cittadini in vista delle elezioni comunali del 10 e 11 ottobre.