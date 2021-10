Dinamo Banco di Sardegna, domani il Game 1 di Basketball Champions League contro Ludwigsburg

“Le mie emozioni sono quelle del gruppo: c’è grande voglia di iniziare ad approcciare nel migliore dei modi a questa manifestazione e far valere le nostre forze in un girone tosto che però ci dà ancora più motivazioni nel superarci. Sappiamo che siamo all’inizio di una stagione e che c’è tanto su cui migliorare ma non possiamo prescindere dall’intensità e dalla carica agonistica che dobbiamo mettere in campo in ogni partita soprattutto in questo esordio di Champions”.













La Dinamo Banco di Sardegna si prepara alla prima trasferta continentale della stagione: oggi la squadra lascerà Brindisi per fare rotta sulla Germania, a Ludwigsburg, dove domani -palla a due alle 20- affronterà la formazione tedesca nel Game 1 di regular season.Alla vigilia della prima europea coach Demis Cavina analizza il momento: “C’è tanta curiosità ed emozione per questo inizio in Basketball Champions League in un girone definito girone di ferro dalla stessa BCL, con le squadre che stanno continuando a rinforzarsi. Anche il nostro avversario di domani, Ludwigsburg, ha inserito un giocatore nel weekend. Li conosciamo bene, è una squadra che gioca storicamente con grande aggressività su tutto il campo e può contare su tanti giocatori pericolosi sul perimetro, capace di giocare small ball con quattro piccoli sul perimetro e tanta pressione sulla palla ma anche tanta velocità per andare in transizione”.Archiviata la sfida di Brindisi, come si affronta la prima doppia trasferta stagionale?“La squadra sta meglio: Clemmons ha smaltito il jet lag e domani saremo al completo, abbiamo analizzato tutti insieme la partita guardando gli errori difensivi e focalizzandoci sui punti da migliorare perché incontreremo un altro avversario pericoloso sul perimetro, capace di segnare da tre con continuità e che corre. Dovremo essere bravi noi a gestire meglio la partita e aumentare la nostra intensità difensiva e la fisicità che, soprattutto nel secondo quarto a Brindisi, è mancata”.Quello di domani è per lei è un debutto in Europa: quali sono le sue emozioni alla vigilia?