L'anime anni '80 "I Cavalieri dello Zodiaco" diventerà un film

di Luca Corrias





Saint Seiya, il celebre anime da noi conosciuto come "I Cavalieri dello Zodiaco", diverrà un film live action. Il progetto, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, è in stato avanzato di realizzazione. Sono già emersi i nomi del cast e della produzione e si può pensare che questa sia la volta buona. Come è risaputo, tra i fan degli anime più accaniti serpeggerà sicuramente il timore visti i trascorsi del passato. L'esperienza insegna che alcuni adattamenti, come è successo ad esempio con Dragon Ball Z, sarebbe meglio evitarli. Il nuovo film de "I Cavalieri dello Zodiaco" sarà relizzato da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions. Il regista della pellicola sarà Tomasz Baginski, l'animatore polacco e mago degli effetti speciali noto per aver lavorato a "The Witcher", la popolare serie Netflix. Per quanto riguarda gli attori sono presenti nomi eccellenti come Mackenyu, il figlio del defunto attore e leggenda giapponese Sonny Chiba, che interpreterà Seiya, colui che diventerà Pegasus per chi ricorda il cartone anni '80. Ci sarà inoltre Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) nei panni del mentore e reclutatore, Alman Kiddo, e altri attori come Madison Iseman, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos. "I Cavalieri dello Zodiaco" è un manga giapponese creato da Masami Kuramada. Dal 1986 al 1991 è andato in onda con un adattamento anime curato dalla Toei Animation ed è diventato uno dei titoli più popolari dell'animazione giapponese. Netflix ha recentemente prodotto un reboot animato in 3D, "Saint Seiya:I Cavalieri dello Zodiaco" che i più curiosi possono andare a guardarsi in attesa dell'uscita di questa nuova produzione. Al momento non si hanno informazioni relative alla distribuzione o presunte date.