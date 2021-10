Unione dei Comuni del Coros , i sindaci incontrano l’Assessore Aldo Salaris

I sindaci del territorio del Coros hanno incontrato nella sede dell’Unione a Ossi, l’assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna Aldo Salaris, che da diversi mesi si sta confrontando con gli amministratori locali, per comprendere al meglio le esigenze e le criticità dei comuni della Sardegna. Questa mattina l’assessore regionale è stato accolto dai primi cittadini dei dodici comuni aderenti all’Unione, che si sono riuniti nella sala consiliare di via Marconi. Ad aprire i lavori il Presidente dell’Unione Carlo Sotgiu, che dopo aver ringraziato l’Assessore per la sua disponibilità, ha illustrato quelle che sono le principali carenze infrastrutturali che gravano sul territorio e che possono essere affrontate anche grazie al nuovo strumento messo a disposizione dallo Stato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.” “Ci sono delle grandi opportunità legate al PNRR - spiega il Presidente Sotgiu- Nei giorni scorsi, come sindaci del Nord Sardegna, abbiamo più volte chiesto di essere interpellati per costruire un programma di investimenti condiviso, con questo incontro intraprendiamo il percorso giusto”. Dopo l’intervento del Presidente, gli amministratori sono intervenuti singolarmente, affrontando sinteticamente e in modo propositivo, le azioni utili necessarie ad uno sviluppo armonico del territorio. Viabilità urbana ed extraurbana, mitigazione del dissesto idrogeologico, reti di drenaggio della acque bianche, infrastrutture idriche, sono questi i temi principali emersi nel corso della seduta. Temi di stretta competenza dell’Assessore regionale che ha ascoltato con attenzione e ribadito il suo massimo impegno: “Le esigenze dei piccoli comuni della Sardegna sono al centro della mia attenzione e dell’intera giunta regionale. Mi impegnerò ad affrontare i temi portati sul tavolo per trovare le giuste soluzioni, grazie anche ai fondi che ci verranno assegnati in questa importante fase storica, data la grande quantità di risorse a disposizione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e attraverso la nuova programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione”. Oltre alle problematiche che rientrano nei lavori pubblici, i sindaci hanno chiesto all’Assessore Salaris, nella sua vesta di consigliere regionale, di farsi portavoce presso gli altri assessorati, di ulteriori criticità sul fronte della manutenzione della viabilità rurale, infrastrutturazione delle zone industriali e artigianali, riqualificazione dei centri storici. Dal confronto in assemblea, è emersa dunque la volontà da parte degli amministratori, di collaborare appieno affinchè si riesca a sfruttare concretamente le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ragionando in un ottica territoriale condivisa, partecipata e produttiva.