Autunno in Romangia e in Anglona, seconda tappa a Sedini dal 9 al 12 ottobre

Tutti i giorni gli stand enogastronomici offriranno un menu differente per ogni giornata.













La manifestazione pensata per promuovere le tradizioni culturali e religiose autunnali del territorio e allungare la stagione turistica è promossa dalle ACLI e dal Comitato classe 1978 pro Madonna del Rosario, con il patrocinio del comune e dalla proloco e il sostegno della Camera di Commercio e del programma Salute e TriguDal 9 al 12 Autunno in Romangia, manifestazione promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu finalizzato all’allungamento e all’estensione della stagione turistica, fa tappa a Sedini.La seconda tappa, coincide con la tradizionale festa del Rosario ed è promossa oltre che dalle ACLI provinciali di Sassari, dal Comitato classe 1978 pro Madonna del Rosario, dalla Pro Loco di Sedini e con il Patrocinio dell’amministrazione comunale.È molto ricco il programma che attende i turisti a Sedini con 4 giornate intense e impegnative che partono il sabato 9 per concludersi martedì 12.Il programma:• 9 ottobre ore 18.30, Santa Messa con apertura dei vespri e a seguire concerto E magic Tribute Queen in rock in Piazza del Comune• 10 ottobre ore 11.00, Processione storica con i cavalieri sedinesi e la banda musicale di Ittiri, a seguire la celebrazione della Santa Messa per la Madonna del Rosario nella Chiesa di Sant’Andrea apostolo. Dalle 16,30 intrattenimento per i più piccini. Allestimento di stand con preparazione di piatti della tradizione sarda e vino doc delle nostra cantine. Dalle 21.30 musiche dal vivo con Carlo Pieraccini e il cabaret di Pino e gli Anticorpi• 11 ottobre ore 17.00, Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Sant’Andrea apostolo, a seguire la Processione di Sant’Isidoro, accompagnata dai trattori adornati a festa e la tradizionale benedizione. A seguire la gara dei cantadores provenienti da tutta l’isola con Emanuele Bazzoni, Marco Manca, Salvatore Salis accompagnati dalla chitarra di Bruno Maludrottu.• 12 ottobre ore 18.00, Santa messa in onore di Sant’Antonio, dalle 16 giochi di una volta per i bambini, in piazza del Comune. Dalle 21 in Piazza del Comune concerto con Piero Marras.Autunno in Romangia e in Anglona a Sedini, è l’occasione per i turisti provenienti da tutta l’isola e non solo, per conoscere meglio Sedini e i suoi dintorni. Di particolare interesse la Domus, la domus de ianas di Sedini, risalente al III millennio a.C., conosciuta come la Cattedrale delle Domus de Ianas per la sua particolare forma, che resterà aperta per tutte le 4 giornate di Autunno in Romangia e in Anglona. Sono poi bellissime e meritano di essere visitate, le tre chiese di Sedini: la chiesa di Sant’Andrea apostolo, la chiesa di Sant’Anna, la Chiesa del Rosario.Sedini però ospiterà i visitatori non solo offrendo le sue bellezze architettoniche ma con l’accoglienza delle sue cantine caratteristiche nelle quali per quattro serate sarà possibile assaggiare i vini e gustare i sapori tradizionali del territorio.