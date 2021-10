Continuità aerea: la Regione Sardegna ci prova con la procedura negoziata

Si apre ora una nuova fase sulla quale, tuttavia, pende la spada di Damocle del ricorso al TAR presentaato da Volotea contro l'esclusione: se il TAR dovesse concedere la sospensiva, di fatto, verrebbe bloccata la nuova procedura negoziata.





L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura negoziata per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea.Nella serata di ieri sono stati inviati gli inviti a 12 vettori.La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per lunedì 11 ottobre alle ore 13.A partire dalle ore 15 il seggio di gara si insedierà per la verifica delle offerte con l’obiettivo di chiudere la procedura con immediatezza.