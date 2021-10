Confindustria Nord Sardegna. Progetto Intermedia, la fase conclusiva dal 12 a 15 ottobre

La fase conclusiva del Progetto Intermedia, finalizzato ad accrescere le conoscenze in materia di Bioedilizia e Blue Economy, di cui la Confindustria del Nord Sardegna è partner mentre la Scuola Edile è l’ente formativo accreditato per la Sardegna, si concluderà con un progetto studio sviluppato in fase di mobilità e che prenderà avvio il 12 Ottobbre per concludersi il 15 dello stesso mese. In questo percorso formativo parteciperanno alla mobilità 10 studenti sardi di cui 5 dell’Istituto Tecnico Devilla e 5 dell’Istituto Tecnico Angioy di Sassari. I nostri studenti, insieme ad altri 50 provenienti da altri 6 Istituti delle realtà partenariali della Toscana e Liguria, delle città di Lucca e Savona si ritroveranno ad Ajaccio. In questa occasione i 60 studenti selezionati, su 300 corsisti che hanno partecipato alle attività informative e didattiche del progetto “Intermedia” concluderanno l’iter formativo nel Centro di Formazione della Chambre des Metiers de la Corse du Sud, al Polo Tecnologico, e al Centro di Ricerca Scientifica di Ajaccio per accrescere le loro conoscenze in materia di Bioedilizia e Blue Economy.