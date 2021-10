“Partenza in Salita” di Gianni Clementi, coinvolgente spettacolo al Teatro di Ozieri

Una “lezione di guida” diventa l'occasione per un dialogo tra padre e figlia per dare idee e gambe allo spettacolo dal titolo “Partenza in Salita” di Gianni Clementi con Corrado e Camilla Tedeschi che è andato in cartellone in prima regionale giovedì 30 settembre al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, sotto le insegne del CeDAC per la Stagione di Prosa 2021-2022. In un gioco di specchi tra fantasia e realtà, Corrado e Camilla Tedeschi hanno messo in scena il rapporto complicato tra padre e figlia. Quest’ultima ormai una giovane donna, che durante le lezioni di guida impartite dal padre si interfaccia con un genitore che è stato in tutti questi anni troppo spesso assente, perché impegnato nel lavoro o a inseguire nuovi amori. Così, le più ardue manovre in macchina, sono meno difficili del rimettere ordine nell'esistenza, ma alla fine emerge in fondo, al di là di gaffes e fraintendimenti, segreti e bugie, crisi adolescenziali e “complessi” di Peter Pan il profondo legame d'affetto tra i due, in una commedia divertente e coinvolgente che nel suo finale coglie l’essenza vera del rapporto genitori figli. E alla fine gli spettatori accorsi allo spettacolo hanno applaudito con grande enfasi la bellissima commedia portata in scena dai due bravissimi attori.