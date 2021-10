Play Alghero, in città i partners del progetto

Per prenotare un turno di gioco e testare le prime applicazioni disponibili è sufficiente prenotarsi sul link dedicato https://playalghero_opendays.eventbrite.it.



Tutte le curiosità, le informazioni e le descrizioni dei giochi realizzati ad Alghero sono consultabili sul nuovo sito dedicato www.playalghero.it. Per maggiori informazioni sul progetto MED GAIMS è possibile consultare il sito https://www.enicbcmed.eu/projects/med-gaims.







Nell'immagine, l'incontro di stamattina nella sala conferenze del Quarter.

Questa mattina il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, il rappresentante dell'Amministrazione comunale, l'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras, il direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari Emilio Turco, con Nicolò Ceccarelli del Laboratorio AnimazioneDesign del DADU, insieme alla referente interna del progetto europeo MED GAIMS Maria Giovanna Fara, hanno accolto in città le delegazione dei partners internazionali. Presenti ad Alghero i rappresentanti del Dipartimento della Cultura del Ministero Libanese e dell'Università Americana di Beirut, della Fondazione I2CAT ( Barcellona) e dell'Agenzia di Innovazione Neapolis di Vilanova i La Geltru. Per tutto il weekend prosegue in città la fase di open test dei giochi "Play Alghero", ispirati al patrimonio culturale della città. L'ambizioso obiettivo è quello di rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali di Alghero utilizzando principi e tecnologie della gamification per innovare e rendere unica l'esperienza turistica con l'applicazione del game design a nuove forme di fruizione dei luoghi turistici. Un nuovo modo per promuovere il territorio e aprire a nuovi flussi turistici. Negli stessi giorni, presso l'ex Mercato Ortofrutticolo, sarà possibile visionare l'identità comunicativa del progetto di ricerca e i prototipi dell'itinerario di installazioni ludiche urbane che animeranno l'intero percorso visivo nei luoghi simbolo della città di Alghero, realizzati dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari - Laboratorio AnimazioneDesign, in collaborazione con i cittadini partecipanti al progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Alghero.