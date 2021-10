Cgil, il Pd della Sardegna contro la violenza e a fianco al sindacato

Il segretario regionale del PD, Emanuele Cani, interviene a nome del partito: "Condanniamo con fermezza gli episodi di violenza contro la Cgil. Per questo motivo stamattina, con dirigenti, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico della Sardegna saremo presenti davanti alle sedi delle Camere del Lavoro per portare solidarietà e sostegno al sindacato e a tutti i rappresentanti dell'organizzazione impegnata per la tutela e difesa dei diritti dei lavoratori".