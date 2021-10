Il sindacato resiste: le Camere del Lavoro della Cgil aperte stamattina anche in Sardegna

Samuele Piddiu ha poi aggiunto che “occorre unire le forze democratiche del Paese anche per ricordare che le organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte nel rispetto della Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione”.

Questa mattina saranno aperte anche in Sardegna tutte le Camere delLavoro della Cgil nel segno della democrazia e dei valori che da sempre contraddistinguono il sindacato dei lavoratori. “Quello che è stato compiuto contro il sindacato è un atto di squadrismo fascista che riporta alla memoria periodi bui che mai vorremmo si ripetessero ha detto il segretario Cgil Sardegna Samuele Piddiu, sottolineando che “il sindacato ha resistito, resiste e resisterà sempre, in prima linea per difendere i valori democratici, i diritti dei lavoratori, la Costituzione”.