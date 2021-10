Sassari Calcio Latte Dolce - Vis Artena: sconfitta per i sassaresi

Espulsioni: Cabeccia al 93’ per doppia ammonizione





Le foto sono realizzate da Alessandro Sanna

Beffa nel finale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 1-2 dalla Vis Artena, che sono stati capaci di rimontare l’1-0 iniziale firmato da Bartulovič.Partono meglio i biancocelesti, che all’8’ si portano in vantaggio: cross di Palmas, che trova Bartulovič e l’attaccante sloveno non sbaglia realizzando il gol dell’1-0.Al 17’ il Sassari Calcio va vicino al raddoppio con Palmas che manca di poco il pallone su cross di Cannas.Nella parte centrale del primo tempo si gioca un match nervoso e molto spezzettato e al 35’ il Sassari Calcio Latte Dolce si ritrova con cinque giocatori ammoniti.Nel corso della prima frazione i sassaresi vanno più volte vicini al raddoppio: prima Cannas si ritrova solo davanti a Manni, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, poi al 45’ la punizione di Palmas, dal limite dell’area si stampa sulla barriera.Nella ripresa si parte con una palla gol per la Vis Artena: punizione dal limite di Capodaglio, che termina di poco alta. Pochi minuti più tardi, i laziali rischiano l’autogol su un cross di Cassini, ma la parata di Manni, salva i ragazzi di mister Perrotti.Al 53’ Cabeccia serve Bartulovič, che a botta sicura va vicinissimo al raddoppio, ma Manni, con un colpo di reni, salva il risultato. Il match, a differenza del primo tempo, è molto più vivo e con tante occasioni da gol da entrambe le parti e la Vis Artena, sfiora il raddoppio in un due occasioni con Capodaglio.Al 21’ pareggia la Vis Artena: Sfanò sugli sviluppi di calcio d’angolo, da pochi metri, trova l’angolino e realizza il gol dell’1-1.Negli ultimi minuti del match, le due squadre vanno entrambe vicine al gol della vittoria: prima Tornos costringe Carboni al miracolo, poi Altea al 45’ con un tiro al volo dal limite dell’area colpisce la traversa a Manni battuto.Al 96’, a tempo scaduto, Odianose, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo, realizza il gol vittoria della Vis Artena, che ottiene così i primi 3 punti stagionali.Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Cabeccia, Salvaterra, Di Marco (38’ st Taveri); Cassini (20 st Altea), Tedde, Piga (27’ st Palombi), Cannas (38’ st Grassi), Bartulovič, Palmas (20’ st Medico). A disposizione: Carta, Fusco, Piredda, Mudadu. Allenatore: Pierluigi ScottoVis Artena: Manni; Maini, Paolacci, Sfanò; Magliocchetti, Lucchese, Capodaglio, Carbone (39′ st Odianose), Pompei; Di Vico (32’ st Tornos), Taviani (32’ st Catapano). A disposizione: Chingari, Halili, Contucci, D’Agostino, Aglietti, De Angelis. Allenatore: Fabrizio PerrottiMarcatori: 8′ Bartulovič (SLD), 66′ Sfanò (VA), 96′ Odianose (VA)Recupero: pt 2’, st 5’Ammoniti: Di Marco (SLD), Tedde (SLD), Pompei (VA), Cassini (SLD), Piga (SLD), Sfanò (VA), Maini (VA), Carboni (SLD), Pireddu (SLD), Carbone (VA)