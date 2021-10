Cuore, zona e overtime: la Dinamo più bella della stagione supera la Reggiana al PalaSerradimigni

Sassari. La cronaca. Era la partita chiave per girare un inizio di stagione un po’ difficile, la Dinamo l’ha approcciata con tensione e difficoltà, Reggio leggera e reduce dalle prime due vinte in campionato ha messo subito l’acceleratore trascinata da Thompson e dalle giocate sull’asse play – pivot Cinciarini (4 assist in 13’) – Hopkins (9 punti con 5 rimbalzi al 10’). Dopo il primo time out di Cavina sull’11-6 Reggio, il 12-2 a cavallo di metà primo quarto lancia Reggio Emilia (4/5 da 3p) al 26-17 del 10’. La Dinamo deve quasi subito rinunciare a Burnell con due falli, Mekowulu non è al meglio e fa molta fatica, il Banco rischia di sprofondare (22-36 al 13’) poi Treier accende la scintilla con un rimbalzo offensivo. Sassari (13/32 dal campo con 18 tentativi da 3p nel primo tempo) piazza un 9-0 di parziale firmato Logan-Battle (17 punti insieme all’intervallo) e prova a riportarsi nel match (31-36). Olisevicius (9 pts con 4/4 dal campo), giocatore chiave di Reggio ne mette 5 di fila e ricaccia indietro la truppa di Cavina che prova a trovare risorse anche da Clemmons. Prima del 20’ lo 0/3 dalla lunetta di Thompson e la transizione del Banco ridanno inerzia ed energia anche al pubblico di casa, gelato allo scadere dal rimbalzo offensivo (20-12 ospite sotto i tabelloni) di Hopkins che firma il 35-43 del riposo lungo.



E’ tutt’altra Dinamo nel secondo tempo (solo 3 perse e vittoria a rimbalzo poi 36-36), la zone – press a tutto campo con rientro a zona 2-3 manda fuori giri Reggio e Cinciarini, Treier (6 punti con 2/4 da 3p in 17 min) è fondamentale nel recupero del Banco che piazza un 17-5 grazie anche a Clemmons che le fa mettere il naso avanti 52-50, ma l’impatto di Crawford (16 pts con 4/6 da 3p) dalla panchina, la tripla di Baldi Rossi e un po’ di frenesia di Sassari permettono alla squadra di Caja di chiudere ancora +5 al 30’(59-64), nonostante un sontuoso Burnell (14 pts con 19 di valutazione). L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni, Sassari produce il massimo sforzo per riuscire a girare il match, determinante l’impatto di Bendzius, silente per 30’ (chiuderà con 17 punti 6/10 dal campo e un rimbalzo decisivo nel finale di overtime), le giocate di Clemmons (22 punti) e la zona di Cavina che comunque spezzano il ritmo agli ospiti, ribaltano l’allungo di Reggio firmato dal miglior Hopkins della stagione (17 punti con 8 rimbalzi), da un quintetto con Baldi Rossi da “5” e Strautins (14 pts 7 rimbalzi) più determinante di Olisevicius nello scacchiere di Caja. Ultimi 2’ pazzeschi, Clemmons regala il vantaggio alla Dinamo sull’83-81 poi Cinciarini (5 pts con 2/8) in grandissima difficoltà fino a quel momento segna il floater del pareggio a 18” dalla sirena. Sassari ha time out e ultimo attacco ma lo spreca malamente senza neanche riuscire a tirare, nell’overtime le giocate chiave di Bendzius, gli errori dalla lunetta di Thompson (Reggio chiuderà 11/20) e una bomba di Gentile regalano l’allungo decisivo alla Dinamo (16/37 da 3p 43%), che prova a rovinare tutto nel finale con una persa su rimessa, ma alla fine chiude 96-93, centrando la 2^ vittoria in campionato e meritandosi gli applausi a scena aperta dei propri tifosi.



Dinamo Banco di Sardegna - Pallacanestro Reggiana 96 - 93 (OT)



Parziali: 17-26; 18-17; 24-21; 24-19; 13-10

Progessivi: 17-26; 35-43; 59-64; 83-83; 96-93



Dinamo Banco di Sardegna:

Sanna ne - Logan 13 - Clemmons 22 - Gandini ne - Devecchi © ne - Treier 6 - Burnell 14 - Bendzius 17 - Mekowulu 2 - Gentile 6 - Battle 14 - Borra 2



All. Demis Cavina



Assist: 21 (Clemmons 4) - Rimbalzi: 36 (Mekowulu 6)



Pallacanestro Reggiana:

Thompson 10 - Hopkins 17 - Candi © 5 - Baldi Rossi 7 - Strautins 14 - Crawford 16 - Colombo ne - Cinciarini 5 - Johnson 6 - Olisevicius 11 - Bonacini ne - Diouf 2



All. Attilio Caja



Assist: 21 (Cinciarini 6) - Rimbalzi: 36 (Hopkins 8)