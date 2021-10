Un uno-due della Torres stende il Cynthialbalonga

Alla ripresa Cynthia più aggressiva ma la Torres è in controllo. Gol improvviso dell'1-2 al decimo minuto di Garau. La squadra di casa ci prova ma il risultato resta inchiodato sul 2-1 per la Torres sino alla fine.

La Torres stende con un uno-due nei primi 11' di gioco il Cynthialbalonga. Torres in trasferta che parte fortissimo. Al 2° minuto Gigi Scotto prende palla a centro campo e arrivato alla trequarti fa partire un siluro che si insacca alle spalle del portire Santilli. Passano 9 minuti e arriva il raddoppio: punizione di Scotto, il portiere para ma non trattiene, arriva Dametto che insacca dalla corta distanza il 2-0. Il primo tempo resta di chiara marca torresina e il Cynthia non riesce a trovare la via della porta. Tegola sulla Torres: al 44° Bianchi commette fallo e viene espulso.Reti: 2' pt Scotto, 11' pt Dametto, 36' st Angelilli