Rigenerarte. Anche il Parco di Tepilora partecipa alla mostra in corso a Sassari di Cracking Art

Qualche giorno fa, una quarta e una quinta elementare dell’Istituto Sant’Agnese di Sassari hanno visitato gli spazi allestiti nel Centro commerciale, si sono incontrati con un rappresentante del Parco di Tepilora e con tante domande hanno scoperto quest’angolo di paradiso tra la Baronia e la Barbagia. Tutti i bambini, nella loro prima uscita scolastica dall’inizio della pandemia, hanno portato a casa i materiali informativi del Parco e dei suoi Comuni con la promessa di venire in visita con i propri familiari già dalla prossima primavera.















Fra i partecipanti alla terza tappa di “RigenerArte”, la prima mostra diffusa di Cracking Art in Sardegna dove l’arte incontra la sostenibilità, c’è anche il Parco naturale regionale di Tepilora che espone i suoi materiali informativi dell’area protetta e dei quattro territori che la compongono: Posada, Torpè, Lodè e Bitti. Il Parco di Tepilora, cuore della Riserva della Biosfera MaB UNESCO Tepilora, Rio Posada e Montalbo, racconterà i suoi 8mila ettari di estensione tra boschi di leccio e corbezzolo, valli fluviali mozzafiato e zone umide uniche al mondo, riconosciute anche dalla Convenzione di Ramsar. Si presenteranno quindi questi luoghi a grandi e piccini con l’obiettivo di coinvolgerli in una esperienza immersiva indimenticabile: dove uomo e natura potranno riscoprire di essere di nuovo una cosa sola.La mostra in corso nel Centro commerciale Porte di Sassari (dove si trova lo spazio espositivo del Parco), in piazza Fiume e nell’aeroporto di Alghero – Fertilia è organizzata da Gallerie Sardegna (la nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali sardi di Nhood) e si potrà ammirare fino al prossimo 17 ottobre. In questi giorni grandi e bambini, coinvolti in attività botaniche e di orticoltura grazie alla collaborazione dell’Associazione Piccino Picciò che ha richiesto il supporto del personale specializzato di Forestas, stanno riscoprendo la bellezza e la ricchezza dell’arte che si può realizzare con materiali ecosostenibili come la plastica rigenerata. Centinaia di riproduzioni animali di svariati colori attirano i sorrisi dei passanti e gli scatti ricordo dei genitori che immortalano i bambini fra un coniglio e un coccodrillo, fra un cane, un delfino o un orso.