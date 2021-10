Sardegna: prima vaccinazione Covid senza prenotazione

Da ieri l'ATS Sardegna ha disposto l'apertura degli hub vaccinali, senza prenotazione, per tutti coloro che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino anti Covid..

Si abbandona quindi la formula degli open day, nata per catturare i più riottosi e i più impegnati, per aprire a tutti i non vaccinati di qualsiasi età in qualsiasi momento.

Al via anche la inoculazione delle terze dosi secondo scadenze però definite: si terrà conto di priorità sanitarie e temporali, in altre parole si dovrà avere uno specifico appuntamento. Terza dose quindi, dopo almeno sei mesi dalla inoculazione della seconda, per i pazienti fragili, per i professionisti sanitari e per coloro che hanno almeno sessant’anni.