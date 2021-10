Le biblioteche del Comune di Sassari riaprono completamente al pubblico

Sassari. Anche nelle biblioteche comunali si ritorna a respirare aria di normalità. Da oggi, col green pass, è possibile accedere a tutte le sale, anche quelle di studio, senza obbligo di prenotazione. Le tre sedi di Palazzo d'Usini, di Caniga e di Li Punti sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.15.



Gli utenti devono esibire la certificazione verde all'ingresso. Questa non è richiesta ai minori di 12 anni e a chi è esente dalla vaccinazione sulla base di certificazione medica. Resta l'obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani nei distributori di gel presenti nelle sedi.



La prenotazione è richiesta soltanto per la consultazione nella sala manoscritti.



Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 079/279380 o scrivere a biblioteca@comune.sassari.it