Gruppo d’Intervento odv, ancora rifiuti nella pineta litoranea di Platamona

I margini delle strade principali e secondarie sono divenuti ormai sede di scarichi incontrollati di rifiuti sempre più ampi e pericolosi per ambiente e salute pubblica, un intervento di bonifica in tempi brevi è fondamentale al pari della opportuna vigilanza, anche con telecamere adeguatamente occultate per fermare una cafonaggine sempre più invadente.

































Su segnalazione preoccupata da parte di cittadini, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento odv ha inoltrato oggi una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di bonifica di uno scarico incontrollato di rifiuti vari presente lungo la viabilità sterrata nella Pineta litoranea di Platamona, a Porto Torres (SS).Coinvolti il Comune di Porto Torres, i Carabinieri del N.O.E., la Polizia municipale.Infatti, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.): il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.La Pineta litoranea di Platamona è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)