Da venerdì lavori sulla linea ferroviaria ‘Scala di Giocca-Sassari’: limitazioni in orario notturno

La conclusione degli interventi è prevista entro il 18 ottobre.















Da venerdì 15 ottobre, per lavori sulla linea ferroviaria ‘Scala di Giocca-Sassari’ disposti da R.F.I. Spa, saranno attive limitazioni al traffico in orario notturno sulla strada statale 127 bis “Settentrionale Sarda”, nel comune di Sassari.Nel dettaglio, gli interventi prevedono la chiusura temporanea al traffico del tratto all’altezza del km 6, in corrispondenza dei binari, per un tempo limitato all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le ore 5:30.