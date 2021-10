Assegnate a Volotea le rotte della continuità aerea della Sardegna: dalle 13 di oggi i biglietti

Dalle 13 di oggi sono in vendita i biglietti per le tratte da e per Alghero, Cagliari, Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate. Sino a domenica sono previste due tratte giornaliere per destinazione. Da lunedì Volotea fa sapere che verranno offerti in vendita i voli previsti dal contratto di servizio.

Sono previste da e per Alghero e Olbia: tre tratte giornaliere per Fiumicino e due per Milano Linate; per Cagliari sono previste cinque tratte per Fiumicino e quattro per Linate.





. La Compagnia Volotea si è aggiudicata la procedura negoziata con la quale la Regione ha assegnato le rotte della continuità territoriale. L'assessorato dei Trasporti ha disposto l'esecuzione d'urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti. Come previsto il servizio partirà dal giorno 15.