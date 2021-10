Giovane di Sassari denunciato dai Carabinieri:è ritenuto il responsabile dell'incendio di un furgone

Sassari. A Sassari, i Carabinieri della Sezione radiomobile, al termine di indagini, hanno denunciato per danneggiamento seguito da incendio un 25enne sassarese, disoccupato e senza fissa dimora. Il giovane, nella notte tra sabato e domenica scorsa, era stato fermato da una pattuglia in via Carbonazzi subito dopo l’ incendio di un furgone in piazzale Segni, avvenuto alle 22:00 circa. Sul giovane sono stati trovati elementi che hanno fatto ritenere plausibile essere lui l’autore del danneggiamento. Tali elementi, insieme ad altri accertamenti, hanno fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Sassari.