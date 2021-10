Sassari, via San Donato, giovane nigeriano inveisce contro i Carabinieri: denunciato

Sassari. Ieri una pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sassari, che era intervenuta a seguito della richiesta di un cittadino che protestava per alcuni schiamazzi in via San Donato, ha proceduto alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale di un giovane operaio 22enne di origine nigeriana, regolare sul territorio italiano. Il ragazzo, fermato dai militari per procedere all’identificazione, ha inveito contro gli stessi insultandoli. Accompagnato in caserma, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari.