Al via nell’Unione del Coros l’indagine per rilevare la soddisfazione e i bisogni dei cittadini

“La vostra opinione può davvero fare la differenza!”: la misurazione della qualità dei servizi è una funzione fondamentale per le pubbliche amministrazioni e rappresenta uno strumento utile per la costruzione di un dialogo efficace e aperto con i cittadini, protagonisti attivi delle comunità locali.













A due anni dall’avvio dell‘appalto relativo ai servizi di raccolta dei rifiuti nei comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Putifigari, Olmedo, Ossi, Tissi, Uri e Usini, l’Unione dei Comuni del Coros dà il via alla campagna di Customer Satisfaction, con l’obiettivo di rilevare le opinioni dei singoli utenti sulla qualità del servizio offerto. Un sondaggio online attraverso il quale l’Unione Coros e tutte le amministrazioni comunali facenti parte dell’appalto gestito in forma associata, potranno indagare il grado di soddisfazione, le aspettative e le esigenze (anche latenti) dei propri cittadini, nell’ottica di un costante processo di verifica e di miglioramento dei servizi di raccolta svolti dalla RTI composta dalle ditte Ambiente Italia, Cosir e Energetikambiente. I dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata (RD) registrati dal 2019 ad oggi offrono già un importante indice circa il gradimento e l’impegno dei cittadini (85% RD nel 2020), ma l’ascolto diretto (e assolutamente in forma anonima ) dell’opinione di quest’ultimi permetterà all’Unione dei Comuni del Coros di programmare azioni e interventi sempre più efficaci e calibrati sulle reali necessità della popolazione. Il sondaggio, in questo primo step della campagna, verrà somministrato in forma digitale attraverso i canali social Facciamo La Differenza – Unione Coros, il più ampio programma di informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata promosso in collaborazione con la Co.Me.S.-Cooperativa Mediateche Sarde. Nei mesi di novembre e dicembre, inoltre, verrà diffuso attraverso un’indagine presso gli Info-Point allestiti nelle piazze e nelle sedi indicate dai Comuni per la distribuzione ai cittadini dei kit di raccolta 2022, secondo il seguente calendario:Martedì 30 Novembre: Muros (ore 10-13) e Cargeghe (ore 15-17)Mercoledì 1 Dicembre: Tissi (ore 10-13) e Putifigari (ore 15-17)Sabato 4 Dicembre: Uri (ore 10-13)Martedì 7 Dicembre: Usini (ore 10-13)Sabato 11 Dicembre: Ossi (ore 10-13)Martedì 14 Dicembre: Olmedo (ore 10-13)Sabato 18 Dicembre: Ittiri (ore 10-13)